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رئيس وزراء إيرلندا يلمح إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار
د ب أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 5:24 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 5:24 م

أشار رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار إلى إمكانية إجراء انتخابات عامة مبكرة، قائلا إنه اختار موعدا، ولكنه لن يعلنه حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فارداكار القول إن الناخبين عادة ما يتوجهون لمراكز الاقتراع في الصيف، ولكن "الأحوال تغيرت. لقد توصلنا لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا أكبر عمل قامت به هذه الحكومة".

وقال فادراكار في حوار مع شبكة ار تي أي اليوم الأحد في دبلن إنه سوف يعلم زملائه ويكمل بعض" الأعمال غير المنتهية" قبل أن يعلن علنا عن موعد إجراء انتخابات مبكرة.

ومن المتوقع أن يبرز فادراكار دوره في التوصل لاتفاق جيد بشأن الحدود الايرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت بلومبرج إلى أن فادراكار سوف يواجه انتقادات بسبب أزمة الاسكان وتعثر نظام الرعاية الصحية. وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة، إلا أنه ينظر للانتعاش الاقتصادي على أنه متفاوت ويتركز في دبلن.


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