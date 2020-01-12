وكيل «تعليم الوادي الجديد» يجري جولة ببعض لجان امتحانات صفوف النقل

قال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تم إجراء جولة تفقدية ببعض المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية لمتابعة امتحانات النقل للصفوف المختلفة للفصل الدراسي الأول.

وأضاف ميرغني، أن الجولة تضمنت عددًا من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، منها مدرسة 6 أكتوبرالابتدائية ومدرسة 6 أكتوبر الإعدادية ومدرسة المجاهدين للتعليم الأساسي ومدرسة البستان الإعدادية.

وذكر أنه تم التأكيد على ضرورة تعاون الموجه المقيم ومدير المدرسة لمتابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة داخل المدرسة و متابعة دخول خروج الطلاب بعد انتهاء الزمن المخصص، بالإضافة إلى تذليل أية عقبات أثناء الامتحان والعمل على حلها على الفوري، وأن يكون التصحيح عقب انتهاء الامتحان والتزام الحيادية والشفافية لإعطاء كل ذى حق حقه.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الفرعية بالإدارات والغرفة الرئيسية بالمديرية مستمرة في أعمال المتابعة لحين انتهاء الامتحانات بصفوف النقل والشهادة الإعدادية.