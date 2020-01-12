ضياء داود: المواقف الكبرى المتعلقة بالأمن المصري والعربي لا وجود فيها للأغلبية أو المعارضة

هذا التوقيت موقف يتطلب الالتفاف الوطني والصبح نختلف داخليًا على ملف في وزارة الصحة والتعليم



قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المواقف الكبرى المتعلقة بالأمن المصري والعربي لا وجود فيها للأغلبية أو المعارضة، مؤكدًا: «نكون فوق أي مستوى خلافات داخلية في هذه الملفات».



وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن «المشهد بتغير مراكز الثقة واللاعبين يضع عبئًا ثقيلًا على أي مجلس نواب أن تكون لديه القدرة على التمييز عندما يتعلق الحديث بالقوات المسلحة»، متابعًا: «لا يمكن أن تكون القوات المسلحة بلا غطاء ومشروعية دستورية يمنحها إياها وفقًا لتقديرات الموقف بالنسبة لها».



وأشار إلى أن العقيدة العسكرية عقيدة دفاعية لا تتزعزع، وإدراك مصر لامتداد أمنها القومي، منوهًا أنه في حالة التعرض للخطر وحاجة الأمن القومي والعربي للتدخل فيجب على القوات أن تتدخل.



وأكد على إدراكه أن القوات المسلحة ستأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مستطردًا: «قواتنا المسلحة ستحمي أمننا المائي، ولن تقبل مصر بأن تعطش أو انتهاك لعواصم عربية أخرى، التوقيت موقف يتطلب الالتفاف الوطني، والصبح نختلف داخليًا على ملف في وزارة الصحة والتعليم»، وفقًا لتعبيره.