بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار فى ليبيا

بعثة الأمم المتحدة ترحب بالخطوة.. ووفد من كبار المسئولين الأمريكيين يلتقى حفتر فى روما

بدأ سريان هدنة وقف إطلاق النار فى ليبيا، اليوم، بعدما أعلن الجيش الوطنى الليبى وقف إطلاق النار فى المنطقة الغربية، فيما رحبت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا بالهدنة. جاء ذلك بينما اتهم الجيش الليبى الميليشيات بخرق الهدنة.

وأعلن الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، أمس، وقف الأعمال القتالية فى المنطقة الغربية من البلاد، والتى تشمل العاصمة طرابلس، اعتبارا من اليوم.

وقال المسمارى، فى بيان مصور: «تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارا من منتصف ليل أمس على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار فى هذا التوقيت»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وتعهد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى بأن «الرد سيكون قاسيا على أى خرق لهذه الهدنة».

ويأتى إعلان هذه الهدنة استجابة لمبادرة تقدمت بها روسيا وتركيا لتسوية الأزمة الليبية تدعو طرفى النزاع إلى وقف إطلاق النار، اعتبارا من اليوم.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس، أنه من المخطط عقد «مشاورات إضافية» مع طرفى الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

من جهتها، أعلنت حكومة فايز السراج فى طرابلس، صباح اليوم، فى بيان عن وقف إطلاق النار. وقالت، فى بيان، إن هذا الإعلان جاء استجابة لدعوة روسيا وتركيا، مشددة مع ذلك على حقها «المشروع فى الدفاع عن النفس بالرد على أى هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر»، على حد تعبيرها.

فى غضون ذلك، رحبت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف المتنازعة فى ليبيا.

وقالت البعثة فى بيان: «بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف فى ليبيا».

وأضاف البيان: «مستعدون لتسخير كل الإمكانيات للمساعدة فى إيجاد حل سلمى ونهائى للأزمة الليبية».

وفى وقت لاحق، أعلن الجيش الوطنى الليبى أن قوات السراج قامت بخرق الهدنة المعلنة لوقف اطلاق النار فى طرابلس.

ووفقا لصحيفة «المرصد» الليبية، قال اللواء، المبروك الغزوى، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية فى الجيش الليبى إن «الميليشيات قامت بخرق الهدنة فى أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة، بما فيه المدفعية، ونحن ما زلنا ملتزمين بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة لغرفة المنطقة الغربية، وننتظر أى تعليمات جديدة منها».

من ناحية أخرى، نشرت سفارة أمريكا فى ليبيا بيانا كشف أن وفدا من كبار المسئولين الأمريكيين، التقى بشكل منفصل مع قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر فى روما، ووزير داخلية حكومة السراج فتحى باشاغا يوم 9 يناير.

وأضافت السفارة فى بيانها، أمس، أن «جميع الأطراف الليبية أكدت أهمية التوصل إلى حل سياسى دائم للأزمة من شأنه الحد من الأعمال العسكرية ورسم مسار نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وضم الوفد الأمريكى نائب مستشار الأمن القومى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون المغاربية والمصرية هنرى ووستر.

وأكدت السفارة الأمريكية أن «الولايات المتحدة ترحب بكل الجهود الحقيقية لإنهاء هذا العنف والوصول إلى ليبيا مسالمة وآمنة ومزدهرة».

إلى ذلك، وصل السراج، اليوم، إلى مدينة إسطنبول التركية، وذلك غداة دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فى المنطقة الغربية من ليبيا، حيث يلتقى السراج، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وكان السراج وصل إلى تركيا قادما من إيطاليا؛ حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى. ومن المقرر أن يزور كونتى، تركيا، غداً الإثنين.