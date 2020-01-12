الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الجزائر اليوم الأحد بـ "وقف إطلاق النار في ليبيا"، داعية كافة المكونات الليبية للإلتزام به والعودة لمسار الحوار الوطني الشامل لأجل التوصل لحل يراعي مصلحة الشعب الليبي.

وأكدت الجزائر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، على مواقفها السابقة تجاه الأزمة في ليبيا، مشددة على "مواصلة جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والإستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أرودغان والروسي فلاديمير بوتين، قد أصدرا بيانا مشتركا يوم الأربعاء الماضي، دعيا فيه إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي التابعة لخليفة حفتر.