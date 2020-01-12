وزير بريطاني: يجب على لندن تقليص اعتمادها العسكري على أمريكا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز"، إن على بريطانيا الاستثمار في المعدات الدفاعية كي يقل اعتمادها على التغطية الجوية وطائرات التجسس الأمريكية في الصراعات في المستقبل.

ووفقا لما جاء في "رويترز"، تضع بريطانيا "علاقتها الخاصة" مع واشنطن في بؤرة سياستها الخارجية بوصفها حليفا قويا للولايات المتحدة، كما أنها تعد أيضا بشكل تقليدي دعامة ومدافعا قويا عن حلف شمال الأطلسي.

ولكن طبقا لـ"صنداي تايمز"، قال بن والاس في تعليقات اتسمت بالصراحة بشكل غير عادي، إن المخاوف من انتهاج الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب سياسات انعزالية على نحو أكبر جعلته يشعر بالقلق. ونُقل عن بن والاس قوله: "أشعر بقلق من إنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن زعامتها حول العالم فإن ذلك سيكون أمرا سيئا للعالم ولنا. نخطط للأسوأ ونأمل في الأفضل".

وتابع: "خلال العام الماضي شهدنا انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. وبيان دونالد ترامب بشأن العراق حيث قال إنه يجب على حلف شمال الأطلسي تولي القيادة وبذل المزيد في الشرق الأوسط". وأضاف أن افتراض أن بريطانيا ستظل دائما جزءا من تحالف أمريكي لم يعد صحيحا ويجب على الحكومة أن تضع خططها طبقا لذلك.

وأكمل: "نعتمد جدا على الغطاء الجوي الأمريكي والمخابرات ووسائل المراقبة والاستطلاع الأمريكية. علينا تنويع وسائلنا".

ومع استعدادها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، أوضحت الحكومة البريطانية أن العلاقات مع واشنطن ذات أهمية قصوى مع تصدر المحادثات التجارية جدول الأعمال.