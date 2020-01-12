ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين جنوب العراق إلى 40 مصابا

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المصابين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من جامعة "واسط " الواقعة جنوب البلاد إلى أربعين شخصا.

وقال المصدر العراقي ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم ـ إن الاشتباكات اندلعت عقب توجه العشرات من المتظاهرين إلى مبنى قيادة شرطة محافظة واسط، وأن أعداد المصابين قابلة للارتفاع.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أمر فيه رئيس "حكومة تصريف الأعمال " عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة تحقيق باستهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء - الواقعة وسط البلاد - فيما صرح المتحدث باسم القائد العام ، اللواء عبد الكريم خلف بأن من أسماها "مجموعة إجرامية " في كربلاء تستهدف المتظاهرين.