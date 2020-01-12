 ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين جنوب العراق إلى 40 مصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين جنوب العراق إلى 40 مصابا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 2:40 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 2:40 م

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المصابين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من جامعة "واسط " الواقعة جنوب البلاد إلى أربعين شخصا.

وقال المصدر العراقي ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم ـ إن الاشتباكات اندلعت عقب توجه العشرات من المتظاهرين إلى مبنى قيادة شرطة محافظة واسط، وأن أعداد المصابين قابلة للارتفاع.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أمر فيه رئيس "حكومة تصريف الأعمال " عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة تحقيق باستهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء - الواقعة وسط البلاد - فيما صرح المتحدث باسم القائد العام ، اللواء عبد الكريم خلف بأن من أسماها "مجموعة إجرامية " في كربلاء تستهدف المتظاهرين.


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