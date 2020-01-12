إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على مشاركته في «تجمعات غير قانونية»

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية بعد ظهر اليوم الأحد السفير البريطاني في طهران روبرت ماكير.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أنه تم استدعاء السفير لإبلاغه احتجاجا رسميا "لقيامه بسلوك غير متعارف عليه وحضوره في تجمعات غير قانونية" الليلة الماضية.

كان ماكير أكد في وقت سابق اليوم أنه لم يشارك في أي مظاهرات في طهران. وكتب على موقع تويتر :"أستطيع أن أؤكد أني لم أشارك في أي مظاهرات!. فقد توجهت لفعالية تم الإعلان عنها لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة. ومن الطبيعي أن أشارك في تأبين الضحايا- وبعضهم بريطانيون".

وأضاف: "غادرت بعد خمس دقائق، عندما بدأ البعض ترديد شعارات".

وأوضح: "تم احتجازي لنصف ساعة بعد مغادرة المنطقة. واحتجاز الدبلوماسيين هو بالطبع غير قانوني، في جميع الدول".

وكانت الخارجية البريطانية أكدت أن احتجاز سفيرها يتعارض مع القوانين الدولية.