 مقتل 7 على الأقل في عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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مقتل 7 على الأقل في عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة


نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 11:01 ص | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 11:01 ص


قُتل 7 أشخاص على الأقل في جنوبي الولايات المتحدة خلال عاصفة تسببت في إلحاق الدمار بعدة ولايات، حيث تسببت العاصفة التي استمرت يومين في مقتل 3 اشخاص في لويزيانا و3 آخرين في ألاباما ورجل في تكساس.

وقال مكتب مقاطعة إبريشية بوسير شمال غربي لويزيانا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأحد، أن الإعصار بعد أن وصل للمنطقة تسببت العاصفة الليلة الماضية في إزهاق روحي زوجين ودمرت منزلهما.

وأضاف مكتب الشريف أن "العاصفة نقلت منزلهما من موقعه الأصلي لمسافة مئتي قدم (61 مترا)".

وتسببت العاصفة من بعد ظهر يوم السبت إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي لعشرات الآلاف من الأشخاص، وفقا لسلطة الكهرباء في ولاية ألاباما.

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