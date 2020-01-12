شكل جديد لـ«فيسبوك» لتجاوز مشكلات الخصوصية والدعاية

بدأت شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي السماح لبعض مستخدمي موقعها عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي، تجربة التصميم الجديد، الذي سبق الإعلان عنه لأول مرة في أبريل الماضي.

وذكرت فيسبوك، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أنها تعتزم إتاحة التصميم الجديد على نطاق واسع قبل حلول الربيع المقبل، وأنه سيكون أقل تشويشا ويستخدم أيقونات أشد وضوحا.

وتحاول فيسبوك التي تضم نحو 5ر2 مليار مشترك، تجاوز العديد من المشكلات الخاصة بعدم احترام خصوصية المستخدمين أو المشكلات الإدارية.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" إلى أن الشكل الجديد لموقع فيسبوك يأتي في ظل مخاوف كبيرة من نقص استعداد الشبكة لمواجهة محاولات التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، من خلال نشر أخبار كاذبة أو الدعاية السياسية غير المسموح بها أو استغلال بيانات المستخدمين، كما حدث في الانتخابات السابقة.