محافظ بني سويف:استقبال أكثر من177 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

حازم الخولى

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تم استقبال 177 ألف و534 سيدة وفتاة،في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف،وذلك ضمن المرحلة الثانية،والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف،حيث تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة،ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة

وأكد محافظ بني سويف على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت"7 ديسمبر الماضي"في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة،والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة،ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات،حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة

ونوه المحافظ عن متابعته المستمرة لسير العمل في المبادرة،والتي تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها،حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 177534سيدة وفتاة"منذ انطلاق المبادرة وحتى الخميس الماضي"،وذلك بواقع :22420بالواسطى،22417 ناصر،30853 في بني سويف،23235 اهناسيا،31917 في ببا،33780 بالفشن، 12912 سمسطا