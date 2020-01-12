 انتخاب رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عضوا باللجنة الدولية - بوابة الشروق
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انتخاب رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عضوا باللجنة الدولية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 9:51 ص | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 9:51 ص

انتخب رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) ياسوهيرو ياماشيتا عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في جمعيتها العمومية في مدينة لوزان بسويسرا.

وأصبح ياماشيتا "62 عاما"، وهو بطل سابق فى لعبة الجودو وفاز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 1984 ثاني عضو يابانى فى اللجنة الأولمبية الدولية قبل استضافة العاصمة اليابانية الدورة الأولمبية فى الصيف القادم.

وقال ياماشيتا، الذى حصل على 74 صوتا تعليقا على انتخابه، إنه يشعر بمدى المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأكد أنه من المهم أن يبذل قصارى جهده لتطوير الحركة الأولمبية الدولية.

يذكر أن أعضاء اللجنة الدولية الدولية الذين لهم حق في اختيار المدن المستضيفة للدورات الأولمبية يتم انتخابهم لمدة 8 سنوات.

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