وزير الخارجية الكندي : إيران أصدرت ثمان تأشيرات للمحققين في كارثة الطائرة

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين، اليوم الأحد ، إن إيران أصدرت ثمان تأشيرات جديدة لفريق من المسؤولين الكنديين في أعقاب إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من طهران.

وغرد الوزير الكندي ، عبر تويتر ، قائلا "إن ثلاثة مسؤولين من فريق الإنتشار السريع قد سافروا إلى إيران يوم السبت لإقامة قاعدة للعمليات ، وسيسافر ثمانية آخرون يوم غد الاثنين ، وآخر عضو سيصل إلى أنقرة يوم الاثنين".

يأتي ذلك في الوقت الذي احتشد فيه مئات الأشخاص في تورونتو لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران وأسفرت عن مقتل 57 كنديا، معظمهم من أصول إيرانية.

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في مسيرة أمام نصب تذكاري في إدمونتون، بمقاطعة ألبرتا في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الأحد، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، الذي سيلقي كلمة هناك.