مستشار البرلمان الليبي: حكومة السراج ارتكبت جريمة كبيرة بتوقيعها اتفاقية مع تركيا

قال مستشار رئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، إن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى القاهرة اليوم، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق في كافة المجالات وخاصة ما تمر به ليبيا من أزمة حقيقية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاع عبر فضائية «Ten»، أن رئيس مجلس النواب الليبي أوضح ما تمر به ليبيا، وما حدث في الاتفاقية ما بين السراج وأردوغان، أثناء تواجده بالبرلمان المصري اليوم، مشيرًا إلى أن «أردوغان يسعى إلى ضم الوطن العربي إلى تركيا وإعادة العثمانيين الذين لم نجن منهم سوى التخلف والمرض والفقر والتأخر»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى عقد «صالح» لقاءات أخرى مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية، في إطار اجتماع الأربعاء المقبل لاتحاد البرلمانات العربية في مصر، بحضور عدد من رؤساء البرلمانات أو من ينوب عنهم، لافتًا إلى أن رئيس النواب الليبي سيوضح الأمور في ليبيا ويعرض عليهم سحب الحكومات الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية وغير الشرعية.

ونوه بأن حكومة السراج ارتكبت جريمة كبيرة بتوقيعها اتفاقية مع تركيا، مردفًا: «لا تجني ليبيا من وراء هذه الاتفاقية غير المشاكل والقضايا وعدم استقرار المنطقة، وخاصة دول البحر المتوسط ودول الجوار».

وافتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم، في حضور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في إطار مساندة مصر للمواقف الليبية في مواجهة التدخل العسكري التركي.