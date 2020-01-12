مظاهرات غاضبة في إيران احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية

شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد مظاهرات غاضبة من إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية ومسيرات تأبين للضحايا.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فقد تظاهر المئات في طهران ضد ما وصفوه بكذب المسؤولين بعدما انكروا في البداية إسقاط الطائرة قبل أن يعودوا للاعتراف بعد اتضاح الأدلة، وطالبوا باستقالة كبار المسؤولين وعلى رأسهم خامنئي.

ودعا مهدي كروبي، المعارض الإيراني البارز، خامنئي أيضا إلى التنحي بسبب "تعامله الرديء مع أزمة إسقاط الطائرة" على حد وصفه، بحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي".

وفي بيان نشره القيادي في "الحركة الخضراء" على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل عن أسباب التأخر في إعلان الحقيقة للمواطنين، مستنكرا تأخره خامنئي في إعلان مسؤولية بلاده عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران بعد إصرار السلطات على "الإنكار" و"الكذب" في البداية.

كما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده ودعمه للمتظاهرين في إيران بعد ساعات من بدء الاحتجاجات.

وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر "إلى الشعب الإيراني الأبي الذي لطالما عانى ولفترة طويلة أقول إنني أدعمكم ولطالما كنت دوما كذلك منذ بدء فترتي الرئاسية، وسوف تواصل إدارتي دعمكم فنحن نتابع احتجاجاتكم مليا ونشعر بالإلهام من شجاعتكم".