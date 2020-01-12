وضع حجر أساس 5 كليات أزهرية في دمياط الجديدة

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وضع الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، حجر أساس خمس كليات جديدة في مدينة دمياط الجديدة هي (طب بنات والصيدلة للبنات والبنين وطب الأسنان بنات والهندسة بنين)، وتقع كل كلية على مساحة 450 مترا وتبلغ التكلفة الاجمالية لانشاء كل منها 60 مليون جنيه.

وحضر وضع حجر الأساس كل من، المحافظ، الدكتورة منال عوض والدكتور أسامة العبد رئيس مجلس أمناء الجامعات الإسلامية ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب ومحمد رجب رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة وعدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة والقيادات الدينية والشعبية والسياسية.

ووجهت المحافظ، الشكر لرجال الأعمال الذين أبدوا استعدادهم للتبرع لبناء الكليات.

وقرر المحرصاوى إطلاق اسم كل من يتبرع بمليون جنيه على مدرجات الكليات، فضلا عن وضع لوحة شرف لكل من يتبرع بخمسة ملايين جنيه.