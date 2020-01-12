تركيا: نلمس التزاما بوقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إنه من الملاحظ حتى الآن التزام أطراف الصراع في ليبيا ومحافظة إدلب السورية بوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة، القول في بيان، إنه "من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب، ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين".

وأشار البيان إلى أن الوزارة تتابع عن كثب وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية.

وأصدر الرئيس رجب طيب أرودغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا، الأربعاء الماضي، دعيا فيه إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأول الجمعة، أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من منتصف ليلة السبت/الأحد أيضا.