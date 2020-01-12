 وزير الخارجية البريطاني: اعتقال إيران سفير بلادنا انتهاك للقانون الدولي - بوابة الشروق
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وزير الخارجية البريطاني: اعتقال إيران سفير بلادنا انتهاك للقانون الدولي


نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 4:11 ص | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 4:11 ص

هديل هلال

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن اعتقال إيران للسفير البريطاني في طهران انتهاك للقانون الدولي، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء السبت.

واعتقلت إيران السفير البريطاني في طهران بتهمة تواجده في التظاهرات التي انطلقت، اليوم السبت، وذلك احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مسؤوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن تحطمها ومصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها.


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