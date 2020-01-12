مئات الآلاف من المسلمين يتجمعون في بنجلاديش للدعاء من أجل السلام والوحدة

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تجمع مئات الآلاف من المسلمين اليوم الأحد للدعاء من أجل السلام والوحدة في العالم، خلال واحد من أكبر التجمعات الإسلامية في العالم، بالقرب من دكا، عاصمة بنجلاديش.

وقاد محمد زبير، زعيم جماعة "الدعوة والتبليغ" في بنجلاديش الصلوات الختامية للمرحلة الأولى للتجمع السنوي على ضفاف نهر "تورجا" على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال دكا.

ويتجمع مصلون يرتدون ملابس تقليدية وعمائم من بنجلاديش وخارجها سنويا في موقع "بيشوا ايجتيما" وهو موقع رئيسي للمسلمين.

وتشير تقديرات المنظمين إلى أن حوالي مليوني مصل يشاركون في الصلوات، وسط طقس بارد لمدة ثلاثة أيام.

وقالت وكالة أنباء بنجلاديش "سانجباد سانجسثا" الرسمية إن رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة برفقة شقيقتها، الشيخة ريحانة، شاركت في الصلوات من مقرها الرسمي في دكا.

وعززت بنجلاديش الأمن في داخل موقع "اجتيما" وخارجه لأداء الصلوات بشكل هادئ. وسيتم فرض ترتيبات أمنية حتى مغادرة المصلين للموقع، طبقا لما ذكره مسؤول الشرطة، أنور حسين.

وتقام التجمعات الدينية، التي لا تسمح بمناقشات سياسية، على ضفة النهر منذ عام 1976، التي تشمل صلوات ومحاضرات من علماء مسلمين.

وستعقب المرحلة الأولى التي تستمر ثلاثة أيام مرحلة ثانية مماثلة، من المقرر أن تبدأ في 17 يناير.