 برلين تعرب عن ارتياحها لتمديد قرار عبور المساعدات عبر الحدود إلى سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برلين تعرب عن ارتياحها لتمديد قرار عبور المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 3:00 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 3:00 م

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية عن ارتياح (برلين) لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد المساعدات عبر الحدود إلى سوريا ، قبل فترة وجيزة من انتهاء صلاحيتها.

واضافت أن ذلك القرار من شأنه أن يضمن حصول ملايين الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الأساسية في سوريا ، وأن المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تركيا إلى منطقة "إدلب " ممكنة ، لافتة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة مُعني بفحص المعابر الحدودية المناسبة الأخرى.

وقالت المتحدثة إنه تم خوض مفاوضات صعبة في هذا السياق ، حيث كانت الأولوية للاعتبارات الإنسانية ، وأنه في النهاية تم اقتراح حل وسط وصفته بـ"الصعب".

وأكدت أن مجلس الأمن وافق أخيرًا على اقتراح التسوية واصفة هذا النبأ بأنه "سار " لملايين السوريين.


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