برلين تعرب عن ارتياحها لتمديد قرار عبور المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية عن ارتياح (برلين) لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد المساعدات عبر الحدود إلى سوريا ، قبل فترة وجيزة من انتهاء صلاحيتها.

واضافت أن ذلك القرار من شأنه أن يضمن حصول ملايين الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الأساسية في سوريا ، وأن المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تركيا إلى منطقة "إدلب " ممكنة ، لافتة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة مُعني بفحص المعابر الحدودية المناسبة الأخرى.

وقالت المتحدثة إنه تم خوض مفاوضات صعبة في هذا السياق ، حيث كانت الأولوية للاعتبارات الإنسانية ، وأنه في النهاية تم اقتراح حل وسط وصفته بـ"الصعب".

وأكدت أن مجلس الأمن وافق أخيرًا على اقتراح التسوية واصفة هذا النبأ بأنه "سار " لملايين السوريين.