 فيديو.. تظاهرات أمام السفارة البريطانية وحرق علمها في طهران - بوابة الشروق
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فيديو.. تظاهرات أمام السفارة البريطانية وحرق علمها في طهران

هديل هلال
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 6:29 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 6:29 م

عرضت فضائية «يورو نيوز» مقطعا مصورا يرصد حرق متظاهرين إيرانيين العلم البريطاني أمام سفارة المملكة المتحدة في طهران الأحد، بعد توقيف السفير البريطاني لاتهامه بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وتجمع نحو 200 متظاهر أمام مقر البعثة الدبلوماسية البريطانية، هاتفين «الموت لبريطانيا»، بعد يوم على التوقيف الوجيز للسفير البريطاني، روب ماكير، خلال مشاركته في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وانطلقت، أمس السبت، تظاهرات في طهران، وذلك احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية؛ حيث نددت الهتافات بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات الإيرانية، كما طالبت برحيل الحرس الثوري الإيراني.

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