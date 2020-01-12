«الإعلام والمواطن في مواجهة الشائعات» ندوة بـ«إعلام المحلة»

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعية، اليوم الأحد، ناقشت دور الإعلام والمواطن في مواجهة الشائعات، وأدارها محمود السمري، من مركز إعلام المحلة الكبرى، بحضور لفيف من مكلفات الخدمة العامة، وذلك بمقر قاعة الشعب التابعة لمجلس مدينة المحلة الكبرى.

وتناولت الدكتورة علياء رمضان، رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية تربية نوعية جامعة طنطا، التعريف بأسباب الشائعات وكيفية انتشارها وطرق مواجهتها، وخطورة الشائعة بأنها قد تشوه سمعة إنسان أو تهتك عرض أحد وتخترق الحرمات، وأن الشائعة قد تكون على مستوى أكبر من الأفراد أو الأسر فتكون على مستوى الدولة والمجتمع، بهدف بث الرعب ونشر الفوضى أو إشعال نار الفتنة بين أبناء المجتمع.

وأشارت إلى أن الانتشار للشائعة يكون تصاعدي، فيبدأ بخير بسيط عبارة عن عدد محدود من الكلمات فيضيف عليه كل مستمع كلمة جديدة فتصير شائعة كبيرة، على سبيل المثال كثيرا نسمع أن الحكومة ستسرح العاملين أو سيتم إلغاء المعاشات، وغيرها من الشائعات التي تهدف إلى البلبلة لدى الرأي العام وتربك الحكومة .

وأكدت أن ووسائل الإعلام يجب أن تعرض الحقائق كاملة على المواطن حتى تكون مصدر ثقة له، ولا تدفعه ليلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليحصل على تفسير للمعلومة المبهمة التي حصل عليها، وضرورة إتاحة المعلومات الكافية للمواطنين ولوسائل الإعلام حتى لا يكونوا فريسة لمروجى الشائعات، وأهمية التثبت من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل عمل مشاركة لها وقالت "فكر قبل ما تشيَّر".