العشري يعلن تشكيل الحدود لمواجهة سموحة

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة سموحة اليوم، الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب المكس بالإسكندرية.

ويدخل الحدود مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

خط الدفاع: حسن مجدي، خالد سامي، محمد عبدالفتاح وعمرو الحلواني.

خط الوسط: مصطفى الزناري، محمد مصطفى شطا ومصطفى جمال.

الهجوم: أحمد فتحي، احمد شرويدة وأنتوني لوكاسا.

بينما تواجد على المقاعد البدلاء كل من: سامح علي، يوسف محمد، جهاد جنيدي، إبراهيم كونيه، نانا أنتوي، محمد أسامة وحامد خالد.