رئيس نيجيريا يحذر من تداعيات ظاهرة التغير المناخي على بحيرة تشاد

حذر الرئيس النيجيري محمد بخاري من تداعيات ظاهرة التغير المناخي على بحيرة تشاد، مؤكداً أنها تسببت في حدوث الكثير من التحديات الاقتصادية.

وقال الرئيس النيجيري - خلال استقباله السفير السويدي الجديد في أبوجا كارل ميتشيل - إن التغير المناخي أدى إلى تقلص مساحة بحيرة تشاد، مما تسبب في تزايد عدد العاطلين الذين لم يجدوا خياراً أمامهم سوى الجريمة من أجل البقاء"، مضيفا أن "مساحة الأراضي الزراعية أخذت تضيق مع زحف الصحراء، وأن تقلبات الطقس ستشكل مخاطر كبيرة في المستقبل".

وأشار بخاري إلى أن عدد السكان في نيجيريا يتزايد، وأصبح هناك تنافس كبير على الأراضي من أجل الاستثمار والزراعة، موضحا أن نيجيريا تستعد لمزيد من التحديات من جراء الزحف الصحراوي، معربا عن امتنانه للسويد لسعيها لتعزيز الشراكة مع بلاده خلال السنوات الماضية.

من جهته، أكد السفير السويدي أنه سيعمل بجدية لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع نيجيريا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفرص للتعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.