وزير إماراتي يلتحق بصفوف المجندين لإداء الخدمة الوطنية

التحق وزير إماراتي بصفوف القوات المسلحة لأداء الخدمة الوطنية، ليكون أول وزير في المنطقة يلتحق بصفوف المجندين وهو في منصبه.

والتحق عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي بالإمارات، بالدفعة 13 من الخدمة الوطنية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية، خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز، تمنياتي لإخوتي في الميدان بدورة نجدد فيها ولاؤنا لدولة الفخر والعطاء وقيادتنا الرشيدة، حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والأمان".

واختير عمر بن سلطان العلماء وزيرا للذكاء الاصطناعي في أكتوبر2017، ويشغل منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهو عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

والوزير من مواليد عام 1990، ويحمل درجة الدبلوم في إدارة المشاريع والتميز من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.