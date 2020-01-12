المفوضية تأمل في دعم الحكومة النمساوية الجديدة لإصلاح قانون اللجوء

أعربت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن أملها في أن تدعم الحكومة الجديدة في النمسا إصلاح قانون اللجوء الأوروبي.

وخلال استقبالها، للمستشار النمساوي زباستيان كورتس، قالت السياسية الألمانية في بروكسل اليوم الأحد إن المفوضية عازمة على طرح خطة دائمة بهذا الخصوص بحلول نهاية آذار/مارس المقبل.

وأوضحت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أن من المنتظر أن تتعلق هذه الخطة أيضا بما يُعْرَف بلائحة دبلن التي تحدد البلد العضو المسؤول عن النظر في طلب اللجوء، ثم وجهت حديثها إلى المستشار النمساوي قائلة: "ونحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن".

وأكدت فون دير لاين أن النمسا تتمتع بـ"درجة عالية من المصداقية" وبالذات لدى الدول الأعضاء الواقعة شرقي أوروبا.

يشار إلى أن بعض الدول الأعضاء الواقعة في شرق أوروبا تعارض إصلاح لائحة دبلن حتى تؤوي أقل عدد ممكن من طالبي اللجوء.

وتولى ائتلاف جديد من المحافظين والخضر بزعامة كورتس حكم النمسا مؤخرا.

من جانبه، قال كورتس إن بلاده ترغب بالدرجة الأولى في تعزيز فعالية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرا في نهاية لقائه القصير مع فون دير لاين إلى أن فيينا لها اتصالات جيدة مع شرق أوروبا وستبذل الجهود من أجل سد الفراغات الحالية.

وإلى جانب ذلك، تناول اللقاء أيضا قضايا التحول المناخي وغرب البلقان والبريكست البريطاني والقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.

وأشادت فون دير لاين بعزم الحكومة النمساوية الجديدة على الوصول بالبلاد إلى مرحلة الحياد المناخي بحلول عام 2040.

وأوضح كورتس أنه مع الاستغناء عن الفحم في استخراج الطاقة، سيتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة وليس الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وقال إن الأولوية الأولى تتمثل في الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي والنمسا في العالم.