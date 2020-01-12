إغلاق مطار مانيلا الدولي بسبب ثوران أحد البراكين القريبة

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلطات الفلبينية أغلقت اليوم الأحد مطار مانيلا الدولي لحين صدور إشعار آخر.
وأوضحت الوكالة أن قرار إغلاق المطار صدر بسبب ثوران أحد البراكين ويقع جنوبي العاصمة الفلبينية مانيلا.