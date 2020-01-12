 إغلاق مطار مانيلا الدولي بسبب ثوران أحد البراكين القريبة - بوابة الشروق
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إغلاق مطار مانيلا الدولي بسبب ثوران أحد البراكين القريبة

مطار مانيلا
مطار مانيلا
د ب أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 6:04 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 6:04 م

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلطات الفلبينية أغلقت اليوم الأحد مطار مانيلا الدولي لحين صدور إشعار آخر.

وأوضحت الوكالة أن قرار إغلاق المطار صدر بسبب ثوران أحد البراكين ويقع جنوبي العاصمة الفلبينية مانيلا.


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