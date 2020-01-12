تركيا تبدأ عملية «كابان-2» جنوب البلاد ضد حزب العمال الكردستاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد بدء عملية "كابان-2" أو "الفخ" للقضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني جنوب البلاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم ذكر أن قيادة الدرك بدأت العملية المناهضة للإرهاب في المنطقة الريفية بإقليم "هاتاي".

ويشارك في العملية إجمالي 623 فردا من قوات الأمن، من بينهم قوات الدرك وقوات الشرطة.

وحتى الآن تم تدمير مأوى مكون من ثلاث غرف وثلاثة مستودعات وعبوة ناسفة بدائية الصنع وكمية كبيرة من الاغراض التي يستخدمها عناصر الحزب في الحياة اليومية.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت انتهاء عملية "الكاسر" ضد حزب "العمال الكردستاني"، وإطلاق عملية جديدة ضده باسم "الفخ" جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أمس السبت، نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.

وأشار البيان "إلى اكتمال عملية /الكاسر/ التي أسفرت عن تحييد 144 إرهابيا وتدمير عدد كبير من مواقع وملاجئ ومخابئ تابعة للإرهابييين".

ولفت البيان إلى "إطلاق قوات الدرك عملية "الفخ" ضد المنظمة في ولاية "ماردين" (جنوب شرق)، بهدف تحييد الإرهابيين في المنطقة".

يذكر أنه فى أغسطس الماضي، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضد حزب العمال الكردستاني في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم نفسه.