الجيش الألماني يستأنف مهامه في الحرب على داعش انطلاقا من الأردن

أعلنت قيادة عمليات الجيش الألماني في مدينة بوتسدام اليوم الأحد أن سلاح الجو الألماني استأنف مهامه مع التحالف الدولي المناوئ لداعش، انطلاقا من الأردن.



وتتمثل مهام الجيش الألماني في القيام بطلعات استكشافية وتزويد طائرات التحالف الدولي بالوقود.



جاء ذلك في رد من قيادة عمليات الجيش الألماني على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وأوضحت القيادة أن آخر طلعة استكشافية قام بها الجيش انطلاقا من الأردن كانت في السابع من يناير الجاري.



وتنطلق عمليات الجيش الألماني في مهمة الحرب على داعش من قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، وتحلق طائرات تورنادو الألمانية أيضا فوق سورية والعراق.



وكان قد تم تعليق مهمة الجيش الألماني لتدريب القوات المسلحة في العراق بعد التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتم نقل جزء من الجنود الألمان المشاركين في هذه المهمة إلى الأردن.



ومن المنتظر أن يتم وقف عمليات الجيش انطلاقا من الأردن بالكامل بحلول نهاية مارس المقبل على أن يتواصل الجزء الباقي من المهمة.2