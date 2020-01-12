مقتل وإصابة 5 مدنيين سوريين جراء استهداف أحياء سكنية في حلب من قبل مسلحين

قتل مدنيان "اثنان " وأصيب ثلاثة آخرون بجراح، بينهم طفلان، اليوم الأحد بجروح، جراء قيام مجموعات إرهابية باستهداف عدد من أحياء مدينة حلب السورية بالقذائف الصاروخية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب - في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السورية - أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية، والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب أطلقت عدة قذائف صاروخية على أحياء : مساكن السبيل ، وشارع تشرين ، وشهباء الجديدة، والخالدية، وشارع النيل.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن مقتل مدنيين "اثنين " وإصابة ثلاثة آخرين ، بينهم طفلان بجروح ، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج ، ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات.

وكانت المجموعات الإرهابية قد اعتدت - في وقت سابق - بعدة قذائف صاروخية على محيط مطاري : حلب الدولي و"النيرب " العسكري، والمنازل السكنية في قرية "منيان" ما تسبب في وقوع أضرار مادية.

يذكر أن مجموعات إرهابية تتخذ من الأطراف الغربية لمدينة حلب ، قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة مستهدفة الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات المجاورة مما يؤدي إلى سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.