 مقتل وإصابة 5 مدنيين سوريين جراء استهداف أحياء سكنية في حلب من قبل مسلحين - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 5 مدنيين سوريين جراء استهداف أحياء سكنية في حلب من قبل مسلحين

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 3:37 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 3:37 م

قتل مدنيان "اثنان " وأصيب ثلاثة آخرون بجراح، بينهم طفلان، اليوم الأحد بجروح، جراء قيام مجموعات إرهابية باستهداف عدد من أحياء مدينة حلب السورية بالقذائف الصاروخية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب - في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السورية - أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية، والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب أطلقت عدة قذائف صاروخية على أحياء : مساكن السبيل ، وشارع تشرين ، وشهباء الجديدة، والخالدية، وشارع النيل.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن مقتل مدنيين "اثنين " وإصابة ثلاثة آخرين ، بينهم طفلان بجروح ، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج ، ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات.

وكانت المجموعات الإرهابية قد اعتدت - في وقت سابق - بعدة قذائف صاروخية على محيط مطاري : حلب الدولي و"النيرب " العسكري، والمنازل السكنية في قرية "منيان" ما تسبب في وقوع أضرار مادية.

يذكر أن مجموعات إرهابية تتخذ من الأطراف الغربية لمدينة حلب ، قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة مستهدفة الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات المجاورة مما يؤدي إلى سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

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