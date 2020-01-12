شركة نفط الكويت: 11 مليار دولار تكلفة حفر 2482 بئرا خلال خمس سنوات

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(د ب أ)

كشف مصدر نفطي مسؤول أن شركة نفط الكويت حققت قفزة قياسية في حفر الآبار التطويرية والاستكشافية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قامت الشركة بحفر 2482 بئرا بقيمة 4ر3 مليارات دينار (الدولار يساوي 302 فلس).

وقال المصدر إن خطط تطوير المكامن النفطية لدى شركة نفط الكويت تخضع لمراجعات دورية منتظمة تضمن حسن أداء المكامن وتكفل في الوقت ذاته المحافظة على تدفق النفط.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن المصدر القول إن تكلفة حفر البئر الواحدة تبلغ في المتوسط نحو 5ر1 مليون دينار.

وأضاف المصدر أن شركة نفط الكويت قامت بحفر 444 بئرا للنفط الخام والغاز خلال السنة المالية الماضية في جميع مناطق عمليات الشركة من خلال استخدام 108 منصات حفر وصيانة الآبار (65 جهاز حفر و43 جهاز صيانة آبار الحفر).