 وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد قبيل منافسات بطولة افريقيا المؤهلة لطوكيو 2020 - بوابة الشروق
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وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد قبيل منافسات بطولة افريقيا المؤهلة لطوكيو 2020

أحمد عبد القادر
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 11:32 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 11:44 م

التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم مع لاعبي منتخبنا الوطني لكرة اليد بالمركز الأوليمبي بالمعادي وذلك قبيل مشاركتهم في منافسات بطولة الأمم الأفريقية الـ ٢٤ والتي ستقام بدولة تونس خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٦ يناير ٢٠٢٠ والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠.

وخلال اللقاء حث صبحي جميع  اللاعبين على بذل كل الجهد للفوز بلقب البطولة وتقديم افضل مستوى لديهم لتحقيق نتائج متقدمة وإسعاد جماهير الرياضة المصرية.

وأكد صبحى أن منظومة كرة اليد المصرية تشهد حاليا ازدهارا على كافة المستويات سواء من ناحية البطولات التى تحققها المنتخبات المصرية لكرة اليد فى الأعمار المختلفة أو استضافة البطولات ومنها بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في ٢٠٢١.

وأكد وزير الرياضة خلال اللقاء الذى شهد حضور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن المسئولية الملقاة على عاتق لاعبي المنتخب الوطني تتمثل في إثبات الذات وبذل أقصى جهد للفوز بالبطولة والتأهل لمنافسات طوكيو ٢٠٢٠.

يذكر أن منافسات البطولة تشهد تواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التى تضم كل من غينيا وكينيا والكونغو.


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