المحتجون يخرجون مجددا في إيران ويهتفون ضد السلطات



أشارت تغريدات على تويتر إلى أن عشرات المحتجين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي في إيران يوم الأحد مرددين هتافات مناهضة للسلطات في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.

ولم يتسن لوكالة "رويترز"، التحقق بعد من التغريدات، لكن وسائل إعلام مرتبطة بالدولة أفادت بخروج احتجاجات مساء يوم السبت بعد قليل من إقرار الجيش بإسقاط الطائرة يوم الأربعاء واعتذاره.

وهتف المحتجون الذين احتشدوا في شارع أمام جامعة في طهران "يكذبون ويقولون إن عدونا أمريكا، عدونا هنا".