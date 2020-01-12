وزير خارجية ألمانيا يتوجه لباريس لبحث الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى باريس لإجراء مباحثات بشأن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط.



وبالتعاون مع وزيري الخارجية الفرنسي والبريطاني، جان ايف لودريان ودومينيك راب، وكذلك منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يعتزم ماس العمل لأجل الحد من التوترات الراهنة في الشرق الأوسط بعد تبادل القصف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.



وقال ماس مساء اليوم الأحد في برلين قبل الانطلاق إلى باريس: "يبدو أن خطر الحرب المباشر في الشرقين الأوسط والأدنى قد تم تجنبه"، ولكنه أشار إلى أنه ربما تستمر التوترات في المنطقة لبعض الوقت.



وأعرب وزير الخارجية الألماني عن قلقه من أن يتسنى لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كسب مجال جديد للحركة في العراق.



ويعتزم ماس التوجه غدا الاثنين إلى الأردن للالتقاء بجنود الجيش الألماني هناك.



وتعد الأردن حليفا مهما في مكافحة تنظيم (داعش).



ويتم حاليا تعليق الرحلات الاستطلاعية لجنود الجيش الألماني فوق سورية والعراق التي تنطلق من قاعدة الأزرق بالأردن، وذلك بحسب مسؤولي الجيش الألماني في العراق.



ويأتي ذلك على خلفية التفاقم الشديد في الوضع في المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث أدى اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى زيادة حدة التصعيد في الشرق الأوسط، وأعلنت إيران بعد ذلك تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية في العراق. كما تحطمت طائرة ركاب أوكرانية وعلى متنها 176 شخصا يوم الخميس الماضي بسبب قصف صاروخي إيراني عن طريق الخطأ، بحسب ما وصفته السلطات الإيرانية.



وتسعى الحكومة الألمانية للحيلولة دون أن يتسنى لتنظيم الدولة الإسلامية استغلال الأزمة لاستعادة سيطرته على مناطق بالعراق من جديد. كما تسعى برلين لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.



يذكر أن إيران التزمت في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الخمسة التي تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومع ألمانيا على تشكيل برنامجها النووي بحيث لا يمكنها بناء قنابل نووية. وفي المقابل كان مقررا إلغاء العقوبات المفروضة ضدها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق في عام 2018 وفرضت عقوبات جديدة ضد طهران. وبدأت طهران في العام الماضي انتهاك شروط الاتفاق تدريجيا.



وبعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية قتل قاسم سليماني، أعلنت طهران أنها تعتزم التخلي عن القيود الأخيرة مستقبلا.



وأكد وزير الخارجية الألماني أنه من المهم إنقاذ الاتفاق النووي.