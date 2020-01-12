عرضت فضائية «يورو نيوز» مقطع فيديو يرصد توافد عدد من المسؤولين الأجانب والعرب، اليوم الأحد، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ لتقديم التعازي للعائلة الحاكمة بعد وفاة سلطان مملكة عمان، السلطان قابوس.

ومن أبرز الوافدين ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك الأردن، عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، والرئيس التونسي، قيس سعيد، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بالإضافة إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

وأعلن التليفزيون العماني، في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 80 عامًا.