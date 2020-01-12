محافظ سوهاج: معرض دائم لعرض منتجات الحرف التراثية بالمحافظة

قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إقامة معرض دائم لعرض منتجات أصحاب الحرف التراثية، وذلك بموقع الحديقة المتحفية أمام ديوان عام محافظة سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاحياء الحرف التراثية، ومساعدة أصحاب تلك الحرف فى تسويق منتجاتهم.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية لمحافظ الأقليم، اليوم الأحد، لقرية الأنوال بحي الكوثر لمتابعة سير العمل وبحث مطالب العاملين بالقرية، والعمل على تذليل أى معوقات، والارتقاء بتلك الحرفة التراثية الهامة.

ووجه "الفقي" باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين حي شرق سوهاج، وحي الكوثر، وادارة السياحة بالمحافظة، وأصحاب الحرف التراثية بنطاق المحافظة للبدء في إنشاء المعرض الدائم خلال الاسبوع الجارى، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الحديقة المتحفية لموقعها المتميز بالمدينة وقربها من متحف سوهاج القومي، وهو ما يتيح الفرصة لاستقطاب الأفواج السياحية إلى المعرض.