«سانشيز» يتعهد بمعالجة ائتلافه الحكومي الجديد الانقسامات في إسبانيا

تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعلاج الانقسامات التي أحدثت شللا في السياسات العامة بعدما نجح هذا الأسبوع في تشكيل حكومة منهيا تسعة أشهر من الجمود السياسي.



وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن سانشيز، وفي كلمة له للمرة الأولى منذ أن فاز بدعم كاف في البرلمان للفوز بالثقة، إن الإدارة الجديدة ستسعى إلى إجراء حوار بشأن قضايا اجتماعية وسياسية.



ولا تزال كتالونيا أكثر التحديات صعوبة بعدما أدت المحاولة الفاشلة من جانب الأحزاب الموالية لاستقلال الإقليم بالانفصال عن إسبانيا في عام 2017، إلى تعميق الخلافات السياسية.



وقال سانشيز إن "المواطنين يطالبون السياسيين بوجود إسبانيا معتدلة وليس دولة مليئة بالتوترات.. إسبانيا تشيد جسورا للتعاون وليس واحدة من الاضطرابات وحقوق النقض، لقد كان لدينا الكثير من ذلك في السنوات القليلة الماضية".



وعاشت البلاد في أزمة سياسية منذ أن حل سانشيز البرلمان من أجل إجراء أول انتخابات من اثنتين من الانتخابات العامة غير الحاسمة في أبريل الماضي.



وفي ظل انقسام المجلس التشريعي بين خمسة أحزاب رئيسية وحشد من الأحزاب الإقليمية الأصغر بعد تصويت ثان جرى في نوفمبر، لجأ سانشيز إلى حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا الانفصالي من أجل حصد التأييد بعدما نجح في إبرام اتفاق مع حزب بوديموس اليساري المتطرف لتشكيل ائتلاف حكومي.