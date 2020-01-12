واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها، للجلسة الثالثة على التوالي، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد (مستهل جلسات الأسبوع)، مدعومة بعمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر699 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 8ر2 مليار جنيه، بينها 3ر2 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 53ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 57ر13802 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 73ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 22ر526 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي ربح نحو 61ر0 في المائة ليسجل 48ر1371 نقطة.

وفي ختام التعاملات، سجلت أسعار أسهم 90 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة، وحافظت 42 شركة على أسعار اغلاقتها السابقة.