مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب قلق من محاولة روسيا تقويض «بايدن»

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين يان اليوم الأحد إن الحكومة الأمريكية "تشعر بالقلق" بشأن تقرير عن أن روسيا ربما تحاول تقويض الحملة الرئاسية للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء اليوم الأحد عن أوبراين قوله في تصريحات لبرنامج "هذا الأسبوع" الذى تبثه شبكة "إيه بى سى" الأمريكية إن ترامب حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من التلاعب في الانتخابات.

وقال "لقد طالب بوتين بالتأكد من عدم حدوث ذلك".

وردا على سؤال بشأن تقرير لوكالة بلومبرج يوم الجمعة أفاد بأن مسؤولي الاستخبارات وإنفاذ القانون الأمريكيين يقومون بتقييم ما إذا كانت روسيا تحاول تقويض حملة بايدن لانتخابات 2020 بعملية تشويه مستمرة، قال أوبراين "لا أريد أن يتدخل الروس أو الصينيون أو الإيرانيون أو آخرون في حملة ترامب أو حملة بايدن أو في أي حملة.. أعتقد أن الرئيس لديه بالتأكيد نفس الشعور".

ولا يزال بايدن نائب الرئيس السابق المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020، وفقا لمتوسط لاستطلاعات الرأي من موقع "ريال كلير بوليتكس".

وقال أوبراين إن فكرة تواطؤ ترامب مع روسيا "خيال حزبي"، مضيفا أن دولا مختلفة ومن بينها الصين وإيران وروسيا تفضل فوز "زعيم أكثر مرونة" من ترامب.