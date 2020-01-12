الهيئة العامة للكتاب: لا نتدخل كإدارة في المعايير التي تحكم أي جائزة بمعرض الكتاب

قال دكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الجائزة الأولى التي استحدثها معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؛ بناء على قرار اللجنة العليا للمعرض بمنح جائزة متغيرة، مشيرًا إلى منحها إلى الكتاب الذي له علاقة بالمحور الثقافي المعلن للمعرض في سنة انعقاده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن محور هذا العام «مصر إفريقيا ثقافة التنوع»، وذهاب الجائزة لأفضل كتاب في دراسات عن إفريقيا، لافتًا إلى أن الجائزة الأخرى التي استحدثها إهداء من دار نشر قدمت طلبًا إلى اللجنة العليا في محاولة للنظر إلى جمالية المعرض.

وأوضح أن الجائزة تُمنح سنويًا لأجمل جناح، عبر تشكيل لجنة من اللجنة العليا، مكونة من متخصصين في هذا الأمر، متابعًا: «لا نتدخل كإدارة في المعايير التي تحكم أي جائزة، اللجنة تجتمع بمفردها وتمر بشكل سري ثم تعلن في مظروف مغلق عن الفائز».

وأشار إلى تذليل العديد من التحديات التي واجهها المعرض، معقبًا: «أجهزة الدولة في ظهر معرض الكتاب بوصفه الحدث الثقافي الأهم ليس في الشرق فقط ولكن من أهم الأحداث الثقافية في العالم».

ولفت إلى أن أهم التحديات هذا العام توصيل الجمهور داخل المعرض بشكل سلس، بسبب مواجهة مشكلة في الزحام الشديد وسلاسة الدخول العام الماضي، مؤكدًا على وضع خطة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتلافيها.

وذكر أن «التحدي الآخر الذهاب إلى مجال الرقمنة، وكيف يصبح للمعرض واجهة رقمية معبرة معروفة في العالم»، مستطردًا: «بدأنا في العمل عليه من خلال القناة الرسمية لهيئة الكتاب على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى سفراء المعرض التي من مهامهم الترويج للمعرض خارج مصر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق تواجدهم في الفعاليات».

وتنطلق الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وسفير السنغال بالقاهرة.