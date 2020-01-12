إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري لمواجهة بيراميدز

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة بيراميدز اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل المصري مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: عمر كمال، كريم العراقي، سعيدو سميوري وبهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي وإسلام عطية.

الهجوم: حسن علي، مفتاح طقطق وأوستين أموتو.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عبدالفتاح، أحمد شوشة، محمود حمد، حجاج عويس، محمد جابر، احمد عادل ميسي ومحمود وادي.