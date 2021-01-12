تأجيل محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة لـ9 فبراير

قررت الدائرة 10، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سناء سيف؛ لاتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 9 فبراير المُقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، في القضية 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، أنها فى غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم المعادي، أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها.

كما أضاف أمر الإحالة، أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه واستخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب على موقع "فيسبوك" بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.