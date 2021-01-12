البحرين تدعو قطر لبحث القضايا العالقة بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الاثنين أنها وجهت دعوةً إلى نظيرتها في دولة قطر لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

ووجه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الدعوة إلى نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأبلغ الزياني نظيره القطري بأن المنامة "شكلت لجنتين، للمتابعة وأخرى قانونية وفقا لما نص عليه بيان العلا"، دون تفاصيل أكثر.

وحطت اليوم الاثنين أول طائرة للخطوط الجوية القطرية في مطار الرياض الدولي منذ عام 2017.

وبدأ دخول المسافرين القطريين أول أمس السبت إلى المملكة العربية السعودية إضافة إلى عبور السيارات بعد إعادة فتح منفذ سلوى الحدودي بين البلدين.

ويأتي ذلك في أعقاب إنجاز المصالحة الخليجية والتي توجت بالتوقيع على "إعلان العلا" في المملكة يوم الثلاثاء الماضي ، بعد أزمة خليجية نشبت منذ صيف عام 2017.

وفي يونيو 2017، قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب ما وصفته بدعمها للجماعات الإرهابية وهو ما نفته الحكومة القطرية.