فض وتطهير 3 أسواق في المحلة وطنطا

فضت رئاسة حي أول المحلة الكبرى السوق المقام بطريق كفر الشيخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورفع عمال النظافة بالوردية المسائية المخلفات بالمعدات والسيارات المعدة لذلك، وتم رش وتطهير الطريق، وما زالت أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في نطاق الحي، وذلك بمتابعة الأستاذ ممدوح النجار رئيس الحي.

ومن ناحية أخرى، تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا من فض سوق قرية صناديد وسوق قرية سبرباي، ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمحلات، وموقف السيارات، بمرافقة نقطة شرطة صناديد، تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، كما تم تطهير ورش الأماكن التي تم فضها، واستمرار الحملة بباقي الوحدات المحلية بنطاق المركز.