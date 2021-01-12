تايوان تعلن الحالة الأولى لإصابة طبيب أثناء علاج مريض كورونا

أعلنت تايوان، اليوم الثلاثاء، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا واردتين من الخارج وحالتين أخريين محليتين، من بينهما طبيب تايواني أصيب خلال معالجة مريض من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وحتى اليوم الثلاثاء، سجلت الجزيرة التي يقطنها 6ر23 مليون نسمة 838 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا، من بينها 741 حالة واردة من الخارج، مع سبع وفيات مرتبطة بالفيروس. ويتلقى حاليا 101 مريض العلاج من كوفيد-19 في المستشفيات في تايوان.

وقال وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، تشين شيه تشونج، في مؤتمر صحفي إن الطبيب المصاب، الذي يعمل في مستشفى في شمال تايوان، كان يعالج الأسبوع الماضي مريضا مصابا بكوفيد -19 في جناح عزل.

وفي الوقت نفسه، ثبتت أيضا إصابة صديقة الطبيب، وهي على اتصال وثيق معه، بفيروس كورونا.

وقال الوزير تشين إن المصابة، وهي في العشرينات من عمرها، تعمل ممرضة في نفس المستشفى لكنها لم يتم تكليفها أبدًا برعاية أي من مرضى كورونا.

وقال تشين إنه لا توجد إصابات جماعية في المستشفى لأن الفحوص أثبتت عدم إصابة أكثر من 460 شخصا، بما في ذلك موظفي الرعاية الصحية والمرضى وأفراد عائلاتهم، بفيروس كورونا. وبدأ العشرات من العاملين في المستشفى الخضوع للعزل الذاتي.

يشار إلى أن الطبيب الذي أصيب بالفيروس، وهو في الثلاثينيات من عمره، هو أول طبيب في تايوان يصاب بكورونا أثناء علاج للمرضى، وفقا لمركز القيادة المركزية للأوبئة. وفي فبراير، أصيبت ثلاث ممرضات وعامل نظافة في مستشفى بالفيروس بعد مخالطة شخص مصاب بكوفيد-19 بدون أعراض.