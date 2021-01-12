 مقتل 2 وإصابة 3 من المجندات في الجيش الأفغاني بعد تعرضهن لهجوم مسلح - بوابة الشروق
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مقتل 2 وإصابة 3 من المجندات في الجيش الأفغاني بعد تعرضهن لهجوم مسلح

كابول - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 2:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 2:44 م

أعلن مسؤولون محليون، مقتل اثنتين على الأقل من المجندات في الجيش الوطني الأفغاني، وإصابة ما لا يقل عن ثلاث أخريات، في هجوم مسلح وقع صباح اليوم الثلاثاء، واستهدف مركبة تابعة للجيش في إقليم بلخ الواقع شمالي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية عن محمد حنيف رضائي، وهو متحدث باسم "فيلق شاهين 209" التابع للجيش الوطني الأفغاني، إن الهجوم وقع في منطقة مزار الشريف، عاصمة إقليم بلخ، واستهدف مركبة عسكرية كانت تقل مجندات وضابطات.

ووقع الهجوم بينما كانت المجندات والضابطات في طريقهن إلى الفيلق العسكري. وأشار المتحدث إلى أن مسلحين قاموا بفتح نيران أسلحتهم على مركبتهن.

وقال إن التحقيقات جارية.

ولم تعلن أي جماعة من بينها طالبان على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.


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