 احتجاز 7 مشتبه بهم آخرين على خلفية قتل معلم فرنسي في أكتوبر - بوابة الشروق
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احتجاز 7 مشتبه بهم آخرين على خلفية قتل معلم فرنسي في أكتوبر

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 8:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 8:50 م

اعتقلت الشرطة الفرنسية سبعة مشتبه بهم آخرين اليوم الثلاثاء لصلتهم بقطع رأس معلم منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وأكدت مصادر مقربة من الدوائر القضائية عقب تقارير إعلامية أن المشتبه بهم تم احتجازهم في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وكان المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عامًا، على اتصال بقاتل المعلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لإذاعة فرانس إنفو، وتم احتجازهم في أنجيه وليون وسين إي مارن وتولوز.

وتم احتجاز عدد من المشتبه بهم بالفعل، ومن بينهم طلاب من مدرسة في كونفلانس سانت هونورين.

ورغم ذلك، تم إطلاق سراح من تم القبض عليهم في ديسمبر، والذين ترددت مزاعم بأنهم على اتصال بالقاتل، دون توجيه تهم إليهم.


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