استطلاع: أعداد متزايدة من اليونانيين يرغبون في الحصول على لقاح ضد كورونا

أظهر استطلاع نشرته بوابة "بوليتيكال" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الغالبية العظمى من اليونانيين يرغبون في الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وشمل الاستطلاع نحو ألف شخص. وأظهر أن نحو 74% ممن تم استطلاع آرائهم يرغبون في الحصول على اللقاح، بينما أعرب 22% عن تخوفهم أو لم يرغبوا في الحصول على اللقاح.

وجاءت نسبة الراغبين في الحصول على اللقاح أعلى من نسبةٍ كان تم تسجيلها في ديسمبر وبلغت 67%.

وتشير الأرقام إلى تغير في الرأي العام بشأن اللقاح. وكان استطلاع تم إجراؤه في سبتمبر أظهر أن 42% من الناس لا يريدون اللقاح.

ووفقا للحكومة، فقد تم تلقيح نحو 50 ألف شخص في اليونان حتى الآن.

يجري حاليا فرض إغلاق في البلاد ومن المقرر أن يستمر حتى 18 يناير.

وسجلت البلاد إجمالا نحو 145 ألف إصابة بكورونا، ونحو 5300 حالة وفاة.