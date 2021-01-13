ليفركوزن بعشرة لاعبين يسحق فرانكفورت ويصعد لدور الـ16 بكأس ألمانيا

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نجح فريق باير ليفركوزن بعشرة لاعبين في الفوز على ضيفه انتراخت فرانكفورت 4 /1 والتأهل إلى دور الستة عشر لكأس ألمانيا لكرة القدم.

وقلب ليفركوزن تأخره بهدف إلى فوز مستحق برباعية على فرانكفورت خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في دور الـ32.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم فرانكفورت بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق امين يونس ثم تعادل لوكاس ألاريو لليفركوزن من ضربة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أضاف البوركيني إدموند تابسوبا والفرنسي موسى ديابي الهدفين الثاني والثالث لليفركوزن في الدقيقتين 49 و67.

ولعب ليفركوزن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 لطرد جوناثان تاه.

ورغم النقص العددي سجل ديابي الهدف الثاني له ولليفركوزن قبل ثلاث دقائق من النهاية