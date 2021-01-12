الصحة التركية: تسجيل 174 وفاة و10220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 174 وفاة، و10 آلاف و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 22 ألفًا و981 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و336 ألفًا و476 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين بلغ مليونين و208 آلاف و451 حالة، إثر شفاء وانتهاء مدّة حجر 10 آلاف و301 مصابًا.

ولفتت الوزارة إلى أنّه تمّ إجراء 180 ألفًا و303 اختبارات للكشف عن كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 26 مليونا و376 ألفا و784 اختبارًا.